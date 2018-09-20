مؤسس "علي بابا": الخلاف التجاري بين أمريكا والصين يجعل توفير مليون وظيفة بأمريكا مستحيلا

تراجع جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا" للتجارة الالكترونية، عن وعده بخلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة، قائلا إن تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يجعل ذلك مستحيلا.

وكان جاك ما، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوفير الوظائف في بداية ولاية ترامب العام الماضي. وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر من مساء يوم الاربعاء، إن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين العالم تمنعه من الوفاء بوعده.

وقال: "لا سبيل لاستكمال الوعد"، مضيفا أن التزامه قائم على "التعاون الودي بين الصين والولايات المتحدة، وفرضية التجارة الثنائية العقلانية والموضوعية ".

وأوضح "أن الوضع الحالي قد دمر بالفعل الفرضية الاصلية"، وأضاف أن علي بابا ستواصل العمل لتعزيز علاقات تجارية صحية بين الصين والولايات المتحدة.

وتتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قامت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وذلك اعتبارا من 24 أيلول/سبتمبر. وقد وعدت بكين بالرد على ذلك بفرض رسوم على ماقيمته 60 مليار دولار من الواردات الأمريكية.

ويشار إلى أن مجموعة علي بابا تعتبر أكبر متجر تجزئة على الإنترنت في الصين، حيث بلغت عائداتها 40 مليار دولار في العام الماضي.