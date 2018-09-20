شركة تكرير هندية توقف واردات النفط من إيران

قالت مصادر مطلعة إن شركة تشيناي بتروليوم الهندية ستوقف معالجة النفط الخام الإيراني اعتبارا من أكتوبر للحفاظ على تغطيتها الائتمانية بعد بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران.

وتملك شركة نفط إيران انترتريد، ذراع التجارة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حصة 15.4 بالمئة في شركة تشيناي بتروليوم التي تملك مصفاتين تبلغ طاقتهما الإجمالية 230 ألف برميل يوميا.

وذكرت المصادر أن شركة يونايتد إنديا للتأمين أبلغت تشيناي بتروليوم بأن سياستها السنوية الجديدة التي يبدأ سريانها من أكتوبر المقبل لن تغطي أي التزامات تتعلق بتكرير النفط الخام من إيران. وأضافت المصادر أن هذا أجبر شركة التكرير على إلغاء تحميل مليون برميل من النفط في أكتوبر.

ولا تخضع شركات التأمين الهندية بشكل مباشر للعقوبات لكنها تحتاج للتحوط من مخاطرها على سوق إعادة التأمين الغربية التي لن تقبل الانكشاف على إيران.

وقال أحد المصادر "الأمر معقد للغاية... فشركات إعادة التأمين تقلق كثيرا من تقديم التغطية لشركة تشيناي بتروليوم".

وسيؤدي انخفاض الطلب من تشيناي بتروليوم إلى تراجع واردات النفط الهندية من إيران إلى نحو عشرة ملايين طن في أكتوبر، وهو ما يقل عن تقديرات سابقة نشرتها رويترز.

وتشيناي بتروليوم وحدة تابعة لمؤسسة النفط الهندية أكبر شركة تكرير في البلاد. ولدى تشيناي صفقة لشراء ما يصل إلى مليوني طن، أو 40 ألف برميل يوميا، من النفط الإيراني في السنة المالية 2018-2019.

وتستورد مؤسسة النفط الهندية النفط نيابة عن تشيناي بتروليوم.

ولم ترد تشيناي بتروليوم ويونايتد إنديا للتأمين على طلبات للتعقيب.

ومع انسحاب تشيناي يتبقى لإيران عميلين هنديين فقط هما شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات ومؤسسة النفط الهندية.