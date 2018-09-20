الدولار عالق قرب أقل مستوى في 7 أسابيع مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

حوم الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الخميس مع تقلص جاذبيته بفعل انحسار المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبعد رد الفعل التلقائي الذي أعقب إعلان واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بعضهما البعض، بدأت أسواق العملات تستقر متوقعة أن يستغرق ظهور أثر الإجراءات في نتائج الشركات بعض الوقت وألا تنتج عنها صدمة عالمية حادة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يميل للارتفاع مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، 0.2 بالمئة إلى 94.410 ليقترب من أدنى مستوى في سبعة أسابيع 94.308 الذي لامسه يوم الثلاثاء.

وصعدت عملات الأسواق الناشئة تتصدرها الروبية الهندية بعدما قالت الصين إنها لن ترد بخفض قيمة العملة لتعزيز قدرتها التنافسية.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعدما محا معظم مكاسبه المبكرة عقب قول صحيفة تايمز أمس الأربعاء إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفضت عرضا أفضل من الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الحدود الأيرلندية.

واقتربت الكرونة النرويجية اليوم الخميس من أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار وسجلت 8.1405 كرونة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.17 دولار.

وتماسك الدولار الاسترالي عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعدما ارتفع 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وسجل 0.7268 دولار أمريكي.

وجرى تداول الين عند 112.23 مقابل الدولار ليظل قريبا من أدنى مستوى في شهرين 112.445 ين الذي لامسه يوم الأربعاء.

وتراجع الين بشكل طفيف في الأسبوع الحالي حيث يعيد المستثمرون تقييم تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6653 دولار أمريكي وبلغ 0.6651 دولار في أحدث سعر له.

