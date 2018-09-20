44 مليار ريال استثمارات السعوديين في الإمارات ومصر خلال 5 سنوات

بلغ إجمالي تكاليف المشاريع الاستثمارية الجديدة للسعوديين المستثمرة في كل من الإمارات ومصر خلال السنوات الخمس الماضية الممتدة من عام 2013 حتى نهاية عام 2017، نحو 44.7 مليار ريال (11.66 مليار دولار).

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في الاقتصادية استند إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبيانات الرسمية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فقد بلغت المشاريع الجديدة خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 50 مشروعا سعوديا منها 21 مشروعا في الإمارات و29 مشروعا في مصر.

وتشكل مصر نحو 75.5 في المائة من قيمة المشاريع البالغة نحو 44.7 مليار ريال، بنحو 33.01 مليار ريال بعدد 29 مشروعا عبر 20 شركة، في حين بلغ نصيب الإمارات نحو 10.74 مليار ريال مشكلة 24.5 في المائة بعدد 21 مشروعا تمت عبر 20 شركة.

ويعتبر المستثمرون السعوديون من بين أهم المستثمرين الأجانب في كل من الإمارات ومصر، إذ شكلت الاستثمارات السعودية الجديدة نحو 5.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة في الإمارات ونحو 7.1 في المائة في مصر.

من جهة أخرى، بلغت تكاليف استثمارات الإماراتيين الجديدة في مصر خلال الفترة نفسها نحو 55.14 مليار ريال (14.71 مليار دولار)، وذلك من خلال 30 شركة نفذت 174 مشروعا.

ويأتي ذلك رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بشكل كبير، إذ تراجعت خلال العام الماضي 2017 بنسبة 23 في المائة لتبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 1.4 تريليون دولار، في حين تراجعت التدفقات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية بنسبة 11.5 في المائة خلال العام الماضي، إذ بلغت 28.7 مليار دولار مشكلة بذلك 2 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي.



* وحدة التقارير الاقتصادية