الأسهم السعودية تستعيد مستوى 7700.. وتضيف 17 مليارا إلى قيمتها السوقية

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7729 نقطة رابحة 86 نقطة بنسبة 1.1 في المائة، لتزيد قيمتها السوقية بنحو 17 مليار ريال لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم رئيسي من قطاع المصارف ولعبت "المواد الأساسية" دورا مساندا كما ارتفعت بقية القطاعات ماعدا ثلاثة. ولم يقابل نشاط السوق ارتفاعا في السيولة حيث تراجعت 4 في المائة، وقد يأتي ذلك لتوقعات المتعاملين بعدم استدامة الارتفاع الحالي، إلا أن تجاوز السوق 7800 نقطة سيعيد النشاط إلى السوق مع استعادتها لمتوسط 21 يوما و 200 يوم. لا تزال السوق تتمتع بعوامل أساسية داعمة لتحسن مسار السوق للفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحسن ربحية المصارف التي تسهم بنحو نصف ربحية السوق تقريبا.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7643 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7732 نقطة رابحا 1.16 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7637 نقطة فاقدا 0.08 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7729 نقطة رابحا 86 نقطة بنسبة 1.12 في المائة. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 99 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 29.2 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو ستة ملايين سهم لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 1 في المائة بنحو 816 صفقة لتصل إلى 99 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 3 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.49 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.25 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.20 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بنحو 844 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 664 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائــة بقيمــــة 301 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "وفرة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.44 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 8.3 في المائة ليغلق عند 16.20 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 20.98 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفا للتأمين" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 11.22 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 15.50 ريال، وحل ثالثا "العبداللطيف" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 10.92 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 308 ملايين ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بتداولات 305 ملايين ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 216 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية