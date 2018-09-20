«نمو» تربح 50 نقطة .. والسيولة عند 684 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 2601 نقطة رابحة 50 نقطة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 72 ألف ريال لتصل إلى 684 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو خمسة آلاف سهم لتصل إلى 51 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات تراجعت 76 في المائة بنحو 69 صفقة لتصل إلى 21 صفقة. وارتفع سهما "ريدان" بنسبة 6.4 في المائة ليغلقا عند 12.90 ريال، يليهما "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال. مقابل استقرار البقية.
وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 595 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 76 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة سبعة آلاف ريال.
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