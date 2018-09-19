تراجع الطلب الاستهلاكي في روسيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ثبات معدل نمو مبيعات التجزئة في روسيا خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق، في الوقت الذي تراجع فيه الدخل الحقيقي القابل للإنفاق لدى الروس بشكل غير متوقع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه مع ارتفاع معدل التضخم في روسيا وفقدان الروبل الروسي نحو 14% من قيمته خلال العام الحالي، قرر البنك المركزي الروسي في الأسبوع الماضي رفع الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 2014 لينهي عهد القروض الرخيصة، التي تساعد المستهلكين في تمويل عاداتهم الشرائية.

في الوقت نفسه، فإن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وخطط الحكومة الروسية لزيادة سن التقاعد، يمكن أن تقلص بصورة متزايدة الإنفاق الاستهلاكي في روسيا.

وبحسب تقرير مؤسسة "رومير" للدراسات الاقتصادية، فإن متوسط قيمة مشتريات المستهلكين في روسيا تراجع خلال أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين.

وبحسب التقرير فقد سجلت مبيعات التجزئة في روسيا نموا بمعدل 2.8% سنويا خلال أغسطس الماضي، بعد نمو بمعدل 2.7% خلال يوليو الماضي. في الوقت نفسه تراجع الدخل الحقيقي القابل للإنفاق بنسبة 0.9% خلال أغسطس الماضي بعد نمو بمعدل 2.3% خلال يوليو الماضي.

