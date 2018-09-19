انخفاض مخزون الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ فبراير 2015

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 394.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2015.

في غضون ذلك، زادت مخزونات نواتج التقطير في الغرب الأوسط الأمريكي بنحو 1.4 مليون برميل إلى 37.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، استنادا إلى بيانات تعود إلى العام 1990.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة، في حين انخفضت مخزونات البنزين كثيرا الأسبوع الماضي بفعل طلب قوي غير موسمي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام هبطت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر أيلول إلى 394.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015. كان المحللون توقعوا انخفاض المخزونات بمقدار 2.7 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما تراجعت 1.25 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 106 آلاف برميل يوميا، في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات ما يزيد على 500 ألف برميل يوميا إلى 2.4 مليون برميل يوميا.

وارتفع الإنتاج اليومي للخام مجددا إلى 11 مليون برميل يوميا وهو المستوى الأعلى على الإطلاق الذي كان يحوم حوله الإنتاج هذا الصيف.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع قدره 104 آلاف برميل.

وبدأت أنشطة التكرير تتباطأ من مستوياتها القياسية المرتفعة التي بلغتها قبل شهر، إذ تراجع استهلاك مصافي النفط من الخام 442 ألف برميل يوميا وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية إلى 95.4 بالمئة من الطاقة الإجمالية في البلاد، وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 839 ألف برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 651 ألف برميل.