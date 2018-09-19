رئيس وزراء باكستان يلتقي وزير الطاقة

التقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في مقر إقامته بجدة اليوم, وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ احمد بن عقيل الخطيب، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين.