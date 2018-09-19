تسارع معدل التضخم فى بريطانيا بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس

تسارع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس الماضى ليصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر ، مدفوعًا بارتفاع أسعار ورسوم عروض المسرح وألعاب الكمبيوتر وأجرة وسائل النقل والملابس.

وزاد معدل زيادة أسعار المستهلكين على أساس سنوى بصورة سريعة ليصل إلى 7.2 في المئة بعد أن بلغ 5.2 في المئة في يوليو الماضى ، وذلك حسبما ذكر مكتب الاحصاءات الوطنية فى المملكة المتنحدة اليوم الأربعاء. كان متوسط التوقعات الواردة بإحدى دراسات مؤسسة بلومبرج قد بلغ 2.4 فى المئة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية نقلا عن مكتب الاحصاءات أن الضغط التصاعدي جاء بشكل رئيسي من قطاع الترفيه والثقافة ، حيث قفزت الأسعار بنسبة 6.3 في المئة ، وهى أعلى نسبة منذ عام .2010