هيئة الثقافة تقدم فعاليات متنوعة في يوم الوطن 88 في مختلف مناطق المملكة

تنظم الهيئة العامة للثقافة احتفالا باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانون فعاليات ثقافية تفاعلية ومبتكرة، بمختلف مناطق ومدن المملكة تتنوع بين الألوان الفلكلورية والأمسيات الشعرية والأدبية والعروض الموسيقية والمعارض التشكيلية وعروض الأفلام والأنشطة التفاعلية والتي يشارك في إحيائها المواطنين والمقيمين. وتقدم الهيئة في الرياض فعالية "أضواء وأطياف" والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة ويقدم من خلالها بالونات خضراء متساقطة، وعروض مرئية ثلاثية الأبعاد، وعروض للخيل وعروض الرسم بالرمل والعديد من العروض الأخرى والأنشطة المصاحبة.

وتحتفي الهيئة في الطيران الخاص بالرياض، بالمسافرين من خلال تقديم عزف موسيقي للمعزوفات الوطنية وجناح للخط العربي ومعرض للوحات الفنية وجناح للتراث الثقافي غير المادي. كما وتقدم الهيئة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية في محافظات الخرج والمجمعة والأفلاج وثادق حيث تشمل عروض مسرحية، وأمسيات شعرية وطنية ومسابقات في فن الإلقاء، وفعاليات للأطفال، وفعاليات مخصصة للنساء وفعاليات خاصة بأطفال جمعية إنسان للأيتام، وندوات ثقافية وأدبية، وذلك خلال الفترة من 19-27 سبتمبر. وفي جدة، تقدم الهيئة "نغمة وطن" يوم 22 سبتمبر وتهدف الفعالية إلى التعرف على تطور الفلكلور السعودي على مدى الأجيال وعرض حضارة المملكة وتطورها التراثي والثقافي والفني عبر تقديم ألوان فلكلورية متنوعة وعبر أصوات شبابية صاعدة.

وفي تبوك تقدم الهيئة برنامجا ثقافيا يتضمن أمسية أشعرية وليلة مع المجسات والفلكلور الشعبي ومسابقة وطنية لأفضل قصيدة، صورة، تغريدة، مقال، احتفاءً بهذه المناسبة، وذلك خلال الفترة 23-25 سبتمبر. وفي الأحساء تقيم الهيئة فعالية "للوطن موعد" خلال الفترة من 23 – 27 سبتمبر والتى تشتمل على العرضة السعودية وندوات ثقافية بالإضافة إلى معرض عن الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه. وسيقام يوم 24 سبتمبر في بريدة فعالية "يا دار نستاهلك" والتي ستتضمن فرقة الفنون الشعبية ومعرض الصور الوطنية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية وندوات ثقافية. كما سيقام في الطائف يوم 25 سبتمبر "أمسية وطنية" يصحبها محاضرة بعنوان الطائف في ذكرى اليوم الوطني ومعرض للفن التشكيلي ومجموعة من العروض الحية في الشعر والإلقاء. وفي جازان تقام فعالية "ليلة أفلام" والتي تتضمن عرض الفيلم السينمائي الوطني "جود" والذي يتحدث عن مكانة المملكة وحجمها على الخارطة الإسلامية وكذلك مكانتها على الصعيد الثقافي والتراثي، يصاحبه العديد من الأنشطة.

وتقدم الهيئة في نجران فعالية "قالوا عن الوطن" والتي يتحدث من خلالها مجموعة من الشعراء والكتاب احتفاء بهذا اليوم، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي بهذه المناسبة. وفي الجوف تقام فعالية "احتفالية وطنية" والتي تتضمن مسابقات في الشعر وكتابة المقالة وفقرات تفاعلية وطنية مختلفة مخصصة للأطفال خلال الفترة من 23-25 سبتمبر. وتأتي فعاليات الهيئة العامة للثقافة في إطار حرصها على توفير فعاليات ثقافية وفنية بمناسبة اليوم الوطني، وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين والمقيمين للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية والذكرى السعيدة.