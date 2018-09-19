وحدة الرويس التابعة لـ"أدنوك" تبلغ الطاقة الإنتاجية الكاملة من البروبلين

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان اليوم الأربعاء إنها بلغت الطاقة الإنتاجية الكاملة من البروبلين بالدرجة اللازمة لتصنيع البوليمر من وحدة نزع الهيدروجين من البروبان التي دخلت حيز التشغيل حديثا ومقرها الرويس.

وقال جاسم الصايغ الرئيس التنفيذي لأدنوك للتكرير "تمثل وحدة نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين إحدى المرتكزات الأساسية لاستراتيجية أدنوك للتكرير للتوسع في عملياتها بهدف المساهمة في تحقيق أقصى قيمة من أعمال أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات.

"علاوة على ذلك، يؤكد تشغيل هذه الوحدة بطاقتها الإنتاجية القصوى عزمنا على مواصلة التوسع في عمليات الشركة بهدف إنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في مدينة الرويس يعمل وفقا لأعلى المعايير العالمية".

وتخطط أدنوك لاستثمار 45 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لتوسعة عملياتها للتكرير والبتروكيماويات، في الوقت الذي تسعى فيه لأن تصبح لاعبا عالميا في قطاع أنشطة المصب.

وقال البيان إن زيادة إنتاج البروبلين ستتجاوز النصف مليون طن سنويا.

