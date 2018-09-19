أزمة الليرة تجبر تركيا على تخفيف شروط الجنسية

قلصت تركيا بشكل كبير متطلبات رأس المال والاستثمارات العقارية للحصول على الجنسية التركية، وذلك بسبب الأزمة الكبيرة التي تعاني منها جراء هبوط الليرة وتم نشر سلسلة من التعديلات للمعايير المالية للحصول على الجنسية التركية في صحيفة "أوفيشيال جازيت" اليوم الاربعاء. ووفقا لذلك، فإن أجنبيا يملك عقارا قيمته 250 ألف دولار أو مبالغ معادلة بالليرة، لمدة ثلاث سنوات سيكون مؤهلا للحصول على الجنسية التركية. وكان هذا المبلغ سابقا مليون دولار. وتم تقليص الحد الادنى لاستثمارات رأس المال الثابت للحصول على الجنسية إلى 500 ألف دولار، من مليوني دولار. والأجنبي الذي يودع 500 ألف دولار في بنوك تركية، لمدة ثلاث سنوات سيكون قادرا على الحصول على الجنسية التركية وكان المبلغ السابق ثلاثة ملايين دولار. وكان الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان قد أصدر الاسبوع الماضي مرسوما يأمر بأن يتم شراء وبيع وتأجير العقارات واستئجار المركبات بالليرة بدلا من العملة الاجنبية