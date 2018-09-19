مسؤولون: القبض على نجيب فيما يتعلق بقضية صندوق "1إم.دي.بي" الماليزي

قالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الأربعاء إنه تم القبض على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق حيث سيواجه تهما بإساءة استغلال سلطته وبالكسب غير المشروع فيما يتعلق بغسل أموال سلبت من صندوق الثروة السيادي (1إم.دي.بي).

وذكرت اللجنة في بيان أنه تم القبض على نجيب بعد ظهر اليوم وأنه سيمثل أمام المحكمة غدا.

وتابعت أنه سيواجه "عددا من التهم" بعضها يرتبط بتحويل 2.6 مليار رنجيت (628 مليون دولار) إلى حسابه.

وأضافت أنه سيتم توجيه الاتهامات بموجب بند في قانون لجنة مكافحة الفساد يتعامل مع تهم استغلال المنصب لتحقيق كسب غير مشروع ، فيما ان الدولار يساي 4.1415 رنجيت ماليزي.