تباطؤ وتيرة التضخم فى جنوب أفريقيا ليصل إلى 4.9 فى المئة

سجل معدل التضخم فى جنوب أفريقيا تباطؤا فى وتيرته فى شهر أغسطس الماضى ليبلغ أدنى معدل له منذ عشرة أشهر .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية ، نقلا عن بيان أصدرته اليوم الأربعاء هيئة الإحصاءات بجنوب أفريقيا ومقرها بريتوريا ، أن أسعار المستهلكين سجلت إنخفاضا سريعا لتصل إلى ما نسبته 4.9 فى المئة فى شهر أغسطس الماضى بعد أن بلغت نسبة 5.1 فى المئة فى شهر يوليو السابق له .

وكان متوسط تقدير أسعارالمستهلكين بجنوب أفريقيا ، الذى تضمنته دراسة لمؤسسة بلومبرج أجراها 18 خبيرا إقتصاديا ، قد بلغ 5.2 فى المئة .

ويأتى هذا الإعلان من جانب هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا فى الوقت الذى تجتمع فيه لجنة السياسات النقدية فى البلاد استعدادا للإعلان غدا الخميس عن سياستها تجاه سعر الفائدة الأساسى .

وتوقع عدد قليل فقط من الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة بلومبرج قيام لجنة السياسات النقدية لجنوب أفريقيا برفع سعر الفائدة الأساسى للمرة الأولى منذ عام 2016 .

وانخفض معدل التضخم الأساسى الذى يستبعد أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والبنزين إلى 4.2 بعد أن كان4.3 فى المئة .