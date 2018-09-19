الاتحاد الأوروبي: لوكسمبورج لم تنتهك القواعد بمنح مزايا ضريبية لماكدونالدز

برأت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء لوكسمبورج من تهمة انتهاك القواعد ، وذلك على خلفية منح مزايا ضريبية اتاحت لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز تجنب الضرائب في لوكسمبورج والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تحقيقات واسعة النطاق بدأت عام .2015

وقالت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر " تحقيقاتنا أظهرت أن سبب عدم الازدواج الضريبي في هذه القضية هو عدم تطابق قوانين الضرائب في لوكسمبورج وأمريكا، وليس المعاملة الخاصة من جانب لوكسمبورج".

وأضاف" لذلك، لوكسمبورج لم تنتهك قواعد المساعدات الأوروبية".

وركز التحقيق على هيكل شركة ماكدونالدز الذي أعفى الشركة من دفع ضرائب في أي من لوكسمبورج أو أمريكا على العائدات التي حققتها من فروعها بأوروبا وأوكرانيا وروسيا.

وكانت المفوضية قد أجرت عدة تحقيقات بشأن المزايا الضريبية التي منحتها دول أوروبية لشركات متعددة الجنسيات، وخلصت إلى أن الصفقات التى عرضتها ايرلندا ولوكسمبورج وهولندا على شركات آبل وأمازون وانجي وفيات وستاربكس تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.