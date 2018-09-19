13 % زيادة في مناولة الحاويات المسافنة بميناء جدة الإسلامي

حقق ميناء جدة الإسلامي زيادة بلغت 13% في مناولة الحاويات المسافنة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس 2018م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت أعداد الحاويات المسافنة 1,3 مليون حاوية مسافنة، مقابل 1,2 مليون حاوية مسافنة في العام 2017م. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعد الميناء المحوري الأول بالمنطقة ويتميز بموقعه على خط الملاحة الدولي وربطه بين ثلاث قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، كما يعد الأول والأهم في مجال التجارة البحرية العابرة وفي مسافنة الحاويات، نظراً لتكامل بنيته التحتية وأرصفته التي تستقبل أكبر سفن الحاويات بالعالم بطول 400 متر وبطاقة حمولة قصوى 19,800 حاوية قياسية. كما يتوفر بالميناء معدات المناولة المتطورة ومنظومة كبيرة من معدات الخدمات اللوجستية، إضافة لتكامل الخدمات الإلكترونية (النافذة) الواحدة وتوافر الساحات والمستودعات وخدمات الدعم الفني وخدمات التموين بالوقود والمياه للسفن القادمة والمغادرة والعابرة، وسرعة دوران السفن فيه.