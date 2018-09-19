فوز إحدى شركات "سابتكو" بعقدي تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي في المنطقة الشرقية وتبوك

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو- أن إحدى شركاتها التابعة - الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل- سيتكو والتي تمتلك 50% من رأسمالها قد وقعت بتاريخ 18 /9 /2018م مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على عقدي تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وذلك لمدة سنه دراسية للعام الدراسي 1439/ 1440هـ بمبلغ إجمالي قدره (86.2) مليون ريال .