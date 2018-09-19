«الخارجية الأمريكية»: 78 ألف تأشيرة دخول للسعوديين خلال عام

قال كارل ريش؛ مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية، إنه تم إصدار 77910 تأشيرات لسعوديين من السفارات الأمريكية كافة على مستوى العالم خلال عام في الفترة من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2016 حتى 30 أيلول (سبتمبر) عام 2017، مشيرا إلى أنها تأشيرات لطلاب وعمل مؤقت وأنواع أخرى باستثناء السياحية.

وأضاف ريش، أن تأشيرات الدخول التي صدرت من جميع السفارات والقنصليات الأمريكية على مستوى السعودية في الرياض وجدة والظهران بلغت 160933 تأشيرة لجميع الجنسيات، لافتا إلى أن 70 في المائة من هذه التأشيرات الصادرة داخل المملكة تعود إلى سعوديين.

وأوضح خلال جلسة نقاش عقدت في مقر السفارة الأمريكية في الرياض أمس، وشاركت "الاقتصادية" فيها، أنه يتم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وفق المعايير المعروفة للقانون الأمريكي.

ويزور ريش السعودية في زيارة رسمية للاجتماع مع نظرائه من أجل مناقشة مجموعة من القضايا القنصلية ومراجعة أيضا العمليات في السفارات والقنصليات الأمريكية في كل من الرياض ودبي وأبوظبي وعمان.

وفيما يتعلق بوقت إصدار التأشيرة، بين أنه في بعض الأحيان يتم الحصول عليها خلال ثلاثة أو أربعة أيام على الأقل، موضحا أنه يتم إصدار جميع أنواع التأشيرات سواء كانت سياحية أو لرجال أعمال الذين لديهم نموذج (B1)، لتسهيل إجراءات حصولهم على التأشيرة، فضلا عن الزيارات العائلية أو من أجل الدراسة.

وأكد ريش أنه يتم وضع اعتبارات خاصة للسعوديين الذين يسافرون من أجل فترة عمل مؤقتة أو توقيع اتفاقيات عمل ومؤتمرات واجتماعات بين مستثمرين من أجل مشاريع مشتركة.

ولفت المسؤول الأمريكي خلال الجلسة إلى أنه لم يتم حتى الآن تغيير الإجراءات المتعلقة بحصول السعوديين على تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأمريكية، وهذا الأمر موضحا في مواقع السفارات والقنصليات على مستوى العالم.

وألمح إلى أن إنهاء إجراءات تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين السعوديين إلى الأراضي الأمريكية في جوازات المطارات السعودية دون تكرار الإجراءات في الولايات المتحدة، أمر متعلق ببرنامج خاص بالسلطات الأمنية في بلاده.

وقال في رده على سؤال طرحته "الاقتصادية" في هذا الخصوص، إن "هذا الأمر لا يتعلق بأعمال الشؤون القنصلية ويخص سلطات الأمن الوطني الأمريكي، ولست متأكدا أو مطلعا أو مدركا لتفاصيل هذا البرنامج".

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أنه ليس هناك تأشيرة لدخول الأراضي الأمريكية مدتها أكثر من خمس سنوات، مبينا أنه ليس هناك شروط محددة لحصول أي شخص على هذا النوع من التأشيرات لكن الأمر يعود إلى القانون الأمريكي.

واستدرك، أن تأخير بعض حالات الحصول على التأشيرة الأمريكية يعود للتأكد من المعلومات الصحيحة الخاصة بصاحب الجواز، فضلا عن المعلومات الأمنية المطلوبة حتى تكتمل الإجراءات.

وقال إن الجهات المختصة في مكاتب الأمن الوطني الأمريكي لديها نقاط وأولويات محددة بالنسبة للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأمريكية، وذلك من خلال الاطلاع الدقيق على طلبات المتقدمين وأن جميع المتقدمين لديهم الحق في الحصول على التأشيرة الأمريكية والاستفادة منها في النشاطات كافة التي يرغبونها، على أن يكون المتقدمون مؤهلين للحصول عليها ويستخدمونها للغرض والهدف المخصص لها.

وأوضح ريش، أن التأشيرات التي تمنح للسعوديين تكون دون مقابل ومجانا، وأن الرسوم التي تبلغ 160 دولارا هي فقط رسوم مقابل تقديم الطلب. وأكد أنه ليس لديهم معلومات وإحصائيات رسمية دقيقة عن السعوديين الذين يحصلون على الجنسية الأمريكية، لكنه أوضح أن أي مولود تتم ولادته في الأراضي الأمريكية، يمكنه الحصول على الجنسية الأمريكية وفق الإجراءات واللوائح والأنظمة المعروفة.

ووصف العلاقات السعودية الأمريكية بالمتميزة والمتينة والقوية والمتطورة منذ زمن بعيد وطويل، من خلال الاتفاقيات الثنائية والمناقشات المستمرة، مؤكدا أن هنالك حوار مستمر بين مسؤولي البلدين.