«نمو» تصعد 2 % وسط ارتفاع الصفقات 70 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 2550 نقطة. وارتفعت قيم التداول 54 في المائة بنحو 214 ألف ريال لتصل إلى 612 ألف ريال، بمعدل 6.8 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 12 ألف سهم لتصل إلى 46 ألف سهم. أما الصفقات فقد ارتفعت 70 في المائة بنحو 37 صفقة لتصل إلى 90 صفقة. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 25 ريال، يليه "ريدان" ليغلق عند 12.12 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند 27.55 ريال. بينما تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 9.60 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 9.60 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.77 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 191 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 147 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 137 ألف ريال.