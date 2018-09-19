الأسهم السعودية تواصل مكاسبها للجلسة الثانية بدعم «المواد الأساسية» و«المصارف»

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7643 نقطة رابحة 33 نقطة بنسبة 0.44 في المائة، لترتفع معها القيمة السوقية بنحو 9.8 مليار ريال لتصل إلى 1.82 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم من قطاعي "المواد الأساسية" و"المصارف". وشهدت التداول حيرة بين المتعاملين، حيث حققت مكاسب بنحو 0.76 في المائة، إلا أنها فقدت كثيرا منها في نهاية الجلسة، وحققت أثناء الجلسة خسائر بنحو 0.37 في المائة وعوضتها قبل الإغلاق.

لا تزال العوامل الأساسية داعمة للسوق خاصة مع تحسن أسعار النفط والمتوقع أن تتخطى حاجز 80 دولارا في برنت، ما يعزز من شهية المخاطرة، خاصة أن ارتفاع النفط فوق تلك المستويات يقلل من تعرض الميزانية العامة للعجز، ما يخفف الضغوط على السيولة المحلية عند طرح أدوات الدين، التي بدورها لها تأثير في أسعار الفائدة بين المصارف، إضافة إلى زيادة اليقين في تحقيق الصرف المقدر في الميزانية للإنفاق الرأسمالي الذي يلعب دورا في ربحية الشركات ونشاط الاقتصاد. وقرب نهاية الربع مع المكررات الحالية المنخفضة في الأسهم القيادية يعززان من الاتجاه الصاعد، حتى وإن تعرضت لموجات تراجع ثانوية لعوامل فنية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7609 نقاط، تداولت السوق بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7667 نقطة رابحة 0.76 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7581 نقطة فاقدا 0.37 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7643 نقطة رابحا 33 نقطة بنسبة 0.44 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 177 مليون ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 17 مليون سهم متداول لتصل إلى 124 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 89 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.87 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 0.22 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 818 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 720 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 376 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الطيار" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 23 ريالا، يليه "ساكو" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 71 ريالا، وحل ثالثا "سدافكو" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 89.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 35 ريالا، يليه "اتحاد الخليج" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 13.60 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 14.96 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 360 بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 281 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 261 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية