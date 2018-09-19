عقد على الأزمة .. ولا يزال الأمريكيون يشعرون باعتلال صحتهم المالية

كانت لدى الأمريكيين فترة عشر سنوات منذ وقوع أزمة الائتمان كي يستعيدوا صحتهم المالية. تضاعفت أسعار الأسهم ثلاث مرات منذ ذلك الحين ولا تزال أسعار الفائدة متدنية، لذا كان من المفترض أن تتوافر شروط التعافي التام للصحة المالية.

ومع ذلك، معظمهم لا يشعرون بحال أفضل. يتضح هذا بشكل كبير من طريقة تصويت الأمريكيين في الآونة الأخيرة وانتخابهم الرئيس دونالد ترمب الذي يعد علامة واضحة على أن كثيرين منهم رأو أن الوضع الراهن غير قابل للمساندة. وبالفعل، تظل صحة الأمريكيين المالية محفوفة بالمخاطر أكثر مما ينبغي.

ما يعمل لصالحهم هو أسواق الأسهم التي شهدت صعودا طويلا في الوقت الذي خفض فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأساسية إلى الصفر، ثم حصلوا على فرصة أخرى للحياة عندما فازت إدارة ترمب بتخفيض ضريبي غير ممول في العام الماضي.

كذلك كان الأمريكيون أكثر حظاً بكثير من نظرائهم في أماكن أخرى من حيث الرسوم التي يتعين عليهم دفعها للمشاركة في السوق: شهد العقد الأخير زيادة في الأموال المتدفقة إلى الصناديق المتداولة في البورصة وإلى الصناديق المشتركة السلبية التي تتبع المؤشرات، التي تتنافس على أساس التكاليف المنخفضة. في الوقت نفسه، لفتت شركة فيدليتي ـ التي ظلت لسنوات عديدة أكبر وأقوى مؤسسة استثمارية في البلاد ـ الأنظار بطرح صناديق مؤشرات "برسوم صفرية".

علاوة على ذلك، تبين أن السنوات العشر الماضية كانت مناسبة رائعة لوضع المال في مؤشرات سلبية، وهو ما فعله كثيرون.

وساعدت أسعار الفائدة المنخفضة على دفع مستويات الديون إلى أدنى. في غضون ذلك، تعافت أسعار المنازل بشكل أسرع بكثير مما توقعه كثيرون. والذين اشتروا في وقت قريب من ذروة طفرة المساكن (التي بلغت أعلى مستوياتها في صيف عام 2006) وتجنبوا نزع ملكية العقار المرهون، نجوا في الغالب من حقوق الملكية السلبية (أي حين تكون قيمة المسكن أقل من قيمة القرض)، بينما يجلس كثير منهم على ربح. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز كيس - شيلر لأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 3 في المائة عن مستواه العالي في عام 2006 – في حين ارتفعت 60 في المائة تقريبا عن أدنى مستوياته في عام 2012.

وانتعشت التوظيف بشكل عجيب منذ الركود الوحشي الذي أعقب الأزمة. بعد أن كان معدل البطالة في مرحلة معينة أعلى من 10 في المائة، انخفض الآن إلى أقل من 4 في المائة، وهي واحدة من أدنى معدلات البطالة على الإطلاق.

إذن، ما هي هذه المشاكل؟ المشكلة الأولى هي التأثير المؤذي لحلقة مفرغة تنطوي على انخفاض الثقة، والبطالة، والإدمان. يتداخل وباء استخدام المواد الأفيونية في الولايات المتحدة بشكل وثيق مع انخفاض معدلات مشاركة العمالة – وهو مصطلح نسبة القوى العاملة المحتملة التي تتيح نفسها للعمل. يغلب على الولايات ذات الاستخدام العالي للمواد الأفيونية أن تكون لديها معدلات مشاركة متدنية، والعكس صحيح. ويغلب عليها أيضا أن تكون ولايات صوتت بحماسة أكبر لدونالد ترمب قبل عامين، وتعاني من تفاوت صارخ من حيث عدم المساواة.

هناك مجال لحجة منطقية حول السببية، لكن يبدو من الواضح أن مجموعة كبيرة من السكان عالقة في حلقة مفرغة بشكل مأساوي. عانت صحتهم المالية إلى جانب صحتهم الجسدية، ما جعل من المستحيل تقريبا إفلاتهم من الصعوبات الاقتصادية.

هناك أيضا مسألة زيادة الديون في مواضع أخرى في ميزانيات المستهلكين، حتى وإن كانت ديون القروض العقارية لديهم الآن تحت السيطرة. نتيجة لارتفاع أسعار التعليم العالي بشكل فاحش في الولايات المتحدة، والتي تستمر في الارتفاع، زادت قروض الطلاب أكثر من الضعف منذ الأزمة. وزاد الائتمان الاستهلاكي، بينما ارتفعت قروض السيارات بحدة، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى التحذير من وجود فقاعة.

وثمة مشكلة أخرى هي الركود الذي أصاب دخل من هم على رأس العمل. هذا أبقى التضخم تحت السيطرة، لكنه جعل من الصعب تعزيز الاستقرار المالي للأسر. واستنادا إلى آخر الأرقام، لا يزال متوسط نمو الدخول 2.9 في المائة فقط، وهو أعلى معدل خلال عقد من الزمان.

وأخيرا، هناك القضية المثيرة للقلق، المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. مؤسسات القطاع العام في الولايات المتحدة، وكثير من الشركات الكبيرة القديمة، دخلت الأزمة بمعاشات "بمزايا محددة" عتيقة الطراز، حيث يوعد المدخرون بنسبة من راتبهم النهائي لبقية حياتهم. كانت هذه المعاشات في حالة سيئة أصلا قبل الأزمة، وارتفع عجزها (المبلغ الذي تخلفت فيه أصولها الإجمالية عن التكلفة الحالية المترتبة على التزاماتها للمتقاعدين). السبب في ذلك هو أن عوائد السندات المنخفضة تجعل ضمان الدخل أكثر تكلفة.

وفقا لشركة ميرسر الاستشارية، بحلول نهاية تموز (يوليو) وصل العجز الكلي لخطط التقاعد للشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 1500 إلى 193 مليار دولار، لذا هذه مشكلة خطيرة.

في الوقت نفسه، قد لا ينجح حل نقل الأشخاص إلى خطط المساهمة المحددة – المعروفة باسم حسابات التقاعد الفردية أو برامج 401(k) في الولايات المتحدة – لأن المدخرين لا يضعون ما يكفي من المال في الخطط. ثلث الأمريكيين الذين تراوح أعمارهم بين 56 و64 سنة ليست لديهم مدخرات تقاعد على الإطلاق. نصفهم تقريباً لديه أقل من 100 ألف دولار – بمعنى أنهم بعيدون عن امتلاك المال الكافي لضمان دخل جيد في التقاعد.

التعافي الاقتصادي والمالي لأمريكا من الكارثة التي وقعت قبل عقد أقوى وأسرع بكثير مما ظن كثيرون في ذلك الوقت. لكن هناك أسبابا وجيهة تجعل معظم الأمريكيين يشعرون الآن أنهم لا يتمتعون بصحة مالية أكثر مما كانوا يتمتعون بها في ذلك الوقت.