أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بعد رد الصين برسوم جديدة على أمريكا

تعثرت الأسهم الأوروبية ثم تعافت في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما ردت بكين بفرض رسوم جديدة على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار عقب مرور أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار.
وبعد أن تجاهل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الإجراء الأمريكي في التعاملات الصباحية، هبط إلى أدنى مستوى له في الجلسة بعد رد الصين لينخفض 0.2 بالمئة بينما تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 بالمئة.
لكن سرعان ما تعافى المؤشران، مع اتضاح أن مستوى الرسوم التي أعلنتها الصين جاء أقل من المتوقع في السابق.
وأغلق المؤشر ستوكس 50 مرتفعا 0.3 بالمئة بينما زاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 بالمئة.
وكان الرابح الأكبر سهم شيبستد النرويجية الذي قفز 9.1 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستفصل أنشطة الإعلانات المبوبة على الإنترنت.
وقفز سهم باندورا الدنمركية بنسبة عشرة بالمئة، وأنهى اليوم على ارتفاع نسبته 6.8 بالمئة بعد تقرير إعلامي يفيد بأن صناديق استثمار مباشر تدرس عرض استحواذ محتمل.
وصعد سهم كلاريانت السويسرية للكيماويات ثمانية بالمئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستدمج نشاطها للمواد العالية الأداء مع ذلك التابع لمساهمها الرئيسي الجديد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من أجل التركيز على الكيماويات المتخصصة العالية القيمة.
وكان سهم زالاندو، أكبر شركة متخصصة في بيع الملابس بالتجزئة على الإنترنت في أوروبا، هو الأسوأ أداء بهبوطه 14 بالمئة بعدما خفضت الشركة توقعاتها لعام 2018 وعزت ذلك إلى صيف طويل حار.
أسواق الأسهم- العالمية
- عصر جديد في «وول ستريت».. هل ينهي دور الوسطاء؟
- الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بفعل التوترات التجارية
- البورصة المصرية تربح 6.5 مليار جنيه عند إغلاق تعاملاتها
- المؤشر إس آند بي500 في بورصة وول ستريت يصعد لأعلى مستوى في خمسة أشهر
- أسهم التكنولوجيا وشركات التصدير تدفع الأسهم الأوروبية للصعود
- مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع
- الأسهم اليابانية تصعد لأعلى مستوى في أكثر من شهر
- البورصة المصرية تخسر 11.7 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.5%
- تراجع أسهم "نتفليكس" في بورصة نيويورك
- الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في شهر بدعم من ضعف الين
أضف تعليق