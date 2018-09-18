الصين تعلن فرض رسوم على 60 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة

أعلنت الصين, اليوم فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة سنويا, رداً على عقوبات إضافية أعلنتها واشنطن على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية. وقالت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المالية "إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية فإن الصين سترد بالمثل", مشيراً إلى أن رسوماً بين 5 و10% ستدخل حيز التنفيذ على نحو 5200 سلعة أميركية الأثنين المقبل في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه سريان العقوبات الأميركية. وكانت الدولتان قد فرضتا رسوماً متبادلة على ما قيمته 50 مليار دولار منذ الصيف، وحذرت الصين سابقاً بأنها ستفرض ضرائب على ما قيمته 60 مليار دولار من الواردات الأميركية إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية جديدة.