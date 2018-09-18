مجلس الوزراء : صرف تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه لمستفيدي الضمان

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة على صرف تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي شهريا بحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع رئيس أريتريا أسياس أفورقي والدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء أثيوبيا لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين أثيوبيا وأرتيريا. وأعرب عن تهنئته للبلدين على هذا الإنجاز وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاقية أساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقة بينهما مما يحقق الأمن والاستقرار لهما وينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة. كما هنأ جيبوتي واريتريا على اللقاء التاريخي بينهما في جدة الذي جاء استجابة لدعوته. متمنيا للدولتين المزيد من الأمن والازدهار والاستقرار. ثم أطلع الملك المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس جيبوتي إسماعيل جيله ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من آداما بارو رئيس جامبيا واستقباله أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم ورحب بتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وأثيوبيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

وأكد المجلس أن توقيع الاتفاقية الذي تم بعد جهود حثيثة ودؤوبة قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد منذ عدة أشهر جاء انطلاقا من العلاقات الراسخة بين المملكة والبلدين وحرصا من السعودية على إنهاء النزاع الذي دام أكثر من 20 عاما ليسود السلام والاستقرار بينهما وثمن الجهود والدور الريادي الذي قام به قادة البلدين لإعادة العلاقات بينهما لإرساء مرحلة جديدة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقات ومزيدا من التعاون في مختلف المجالات. كما رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على نجاح هذه الجهود التي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة للسلام بين أثيوبيا وأريتريا وعقد اللقاء التاريخي بين جيبوتي وأريتريا بعد 10 أعوام من القطيعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مما يجسد حرص المملكة واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وبين أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية. وشدد المجلس في هذا السياق على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته. مجددا التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهودا في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق وفي العاصمة الصومالية مقديشو وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب العراق والصومال وأفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين مجددا التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف. وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها من بينها التقارير السنوية لكل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ودارة الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في موريتانيا للتعاون في المجال الصحي وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية في العراق وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - تعيين كل من : حمد الشويعر وإحسان بافقيه وسعيد الغامدي أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة 3 سنوات.

5 -الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (15) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393 حتى سن السبعين عاما وذلك وفقا للشروط الواردة في القرار وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

6 - تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.

7 - الموافقة على أن يصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه ويكون الصرف شهريا وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.

8 - إضافة حكم إلى عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/2/1436 وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412 وتعديل المادتين (13) و (27) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429 وذلك وفقا للتفصيل الوارد في القرار وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

الترقيات

01 - ترقية حسين الشويش إلى (مستشار اقتصادي) بالمرتبة 15 بوزارة المالية.

02 - ترقية عبدالله العريفي إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة المالية.

03 - ترقية علي الحمداء إلى (مستشار اقتصادي) بالمرتبة 15 بوزارة المالية.

04 - ترقية عبدالرحمن الحمد إلى (مستشار تخطيط) بالمرتبة 15 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

05 - ترقية المهندس فهد النويصر إلى (مستشار مشاريع) بالمرتبة 15 بالصندوق السعودي للتنمية.

06 - ترقية عبدالله المهنا إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 14 بالأمن العام.

07 - ترقية عبدالله القصيبي إلى (مدير عام مراقبة الإيرادات) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

08 - ترقية محمد العبدالكريم إلى (مستشار مالي) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

09 - ترقية سعد المقبل إلى (مدير عام مطابع الحكومة) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

10 - ترقية عبدالرحمن الدعفس إلى (رئيس قطاع) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.