جهاز "أيفون" ينقذ شرطيا في تايلاند من الموت

ذكر تقرير اخباري محلي اليوم الثلاثاء أن جهاز "أيفون" خاص بشرطي في تايلاند أنقذ صاحبه من الموت إثر اشتباك مسلح. وأوضح موقع "خاوسود" الاخباري باللغة الانجليزية أن الشرطي بوراويت بانجونج ، من قوة شرطة منتجع باتايا الساحلى، 150 كيلومترا جنوب العاصمة بانكوك، وجد نفسه متورطا فى اشتباك مسلح مع أحد رجال العصابات المحليين، بمطعم يوم السبت. وذكر الموقع أن الشرطي كان يتناول العشاء بالمطعم عندما وقع عراك بين عناصر اجرامية معروفة، وقرر التدخل . واحتمى بوراويت بانجونج بالطاولة عندما بدأ اطلاق النار، ورغم ذلك اصيب بطلقة فى ذراعه، وأخرى فى أعلى الفخذ، ولكن جهاز "أيفون" الخاص تصدى للرصاصة الثانية. وعندما سقط الشرطي على الارض، أخرج زميل كان يتناول العشاء معه مسدسه وأطلق النار على الرجل الاخر واصابه. ويرقد بوراوات حاليا بأحد المستشفيات حيث يتلقى العلاج.