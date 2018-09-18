6 أسباب لشراء آيفون 8 بدلا من "XS"

لم تثر هواتف شركة "أبل" الأميركية حماس زبنائها، على اعتبار أنها لم تختلف كثيرا عن أجهزتها السابقة. وأطلقت أبل، الأسبوع الماضي، 3 هواتف، فيما قالت تقارير إعلامية إن الشركة لم تحدّث كثيرا خصائص وميزات إصداراتها الجديدة بحسب سكاي نيوز . وفيما يلي 6 أسباب ستجعلك تلجأ إلى آيفون 8، بدل نظيره XS، حسب ما نقل موقع "بيزنيس إنسايدر": 1- الثمن: لن يكلفك آيفون 8 سوى 600 دولار (64 غيغابايت)، أي أقل بـ400 دولار عن "XS"، الذي تتراوح قيمته بين 1000 و1350 دولارا. 2- الوزن: آيفون 8 أرق وأخف من XS، حيث يصل وزنه إلى 148 غراما مقابل 177. 3- مقاومة الماء: يشترك الهاتفان في مقاومتهما للماء، وتوفرهما على الشاحن اللاسلكي. 4- الزر الرئيسي: يملك آيفون 8 الزر الرئيسي عكس XSK، بالإضافة إلى خاصية "البصمة" من أجل فتح قفل جهازك. 5- الكاميرا: بالرغم من أن الكاميرا في "8" لا تنافس "XS"، لكنها تتوفر في نفس الوقت على مواصفات رائعة، وفق "بيزنس إنسايدر". 6- نفس نظام التشغيل: سيحصل آيفون 8 خلال الأيام المقبلة على نفس نظام تشغيل "XS"، وهو iOS 12.