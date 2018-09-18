أسعار النفط تواصل انخفاضها في آسيا

تواصل أسعار النفط انخفاضها في آسيا الثلاثاء في أسواق قلقة من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وانعكاساتها على النمو العالمي وعلى الطلب على النفط الخام.
وحوالى الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجعي للخام الأميركي، تسليم اكتوبر 24 سنتا إلى 68,67 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.
أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر فقد تراجع 42 سنتا وبلغ سعره 77,63 دولارا.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية إضافية بقيمة مئتي مليار دولار، لمعاقبة الصين لعدم تصحيحها ممارساتها التجارية التي يعتبرها "غير نزيهة".
وبذلك تكون الإدارة الأميركية قد فرضت رسوما جمركية على حوالى نصف قيمة وارداتها من الصين. ولن تتأخر بكين على الأرجح في الرد على هذه الاجراءات.
وفتحت أسواق المال في الصين على تراجع الثلاثاء بعد إعلان الاجراءات الأميركية الجديدة.
ويخشى المحللون من أن تلحق هذه الاجراءات والاجراءات المضادة ضررا بالاقتصاد العالمي وتسبب تراجعا في الطلب على الخام.
وقال جينجي بان المحلل في مجموعة "آي جي" في سنغافورة إن "السلطات الصينية عالقة بين المطرقة والسندان، بين ضرورة حماية موقعها ومحاولاتها للتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة".
وأضاف "إذا لم تستسلم الصين أولا، فيبدو أنه سيكون هناك تصعيد وهذا ما لا يبشر الأسواق والمستثمرين بالخير".
أما راجيف بيسواس المحلل في مجموعة "آي اتش اس ماركيت" فقد رأى أن الرسوم الأميركية "ستسبب أضرارا جانبية كبيرة لاقتصادات آسيوية أخرى تشكل جزءا من الشبكة اللوجستية للصناعة في شرق آسيا".
وأضاف أن "حوالى ثلث القيمة المضافة للصادرات الصينية يأتي من المواد الأولية الأجنبية وسلع وسيطة يتم استيراد الجزء الأكبر منها من اقتصادات شرق آسيا".
وأغلق برميل برنت الاثنين على 78,05 دولارا في سوق المبادلات في لندن. أما برميل النفط الخفيف فقد خسر ثمانية سنتات وأغلق على 68,91 دولارا في نيويورك.
الطاقة- النفط
- «أوبك»: لن نتراجع عن 100 % امتثالا لخفض الإنتاج.. ونراقب تطورات السوق عن كثب
- أسعار النفط تهبط وسط إنتاج أمريكي قياسي وزيادة المخزونات
- السعودية تعتزم خفض صادراتها 100 ألف برميل يوميا في أغسطس
- 1.6 مليار دولار قيمة عقدين لاستكشاف النفط والغاز بين الإمارات والصين
- «جولدمان ساكس»: القلق يسود سوق النفط.. الحرب التجارية تهدد نمو الطلب
- صادرات النفط الإيرانية مهددة بالتراجع إلى الثلثين بنهاية العام
- صادرات الخام السعودية تنخفض إلى 6.984 مليون برميل يوميا
- للمرة الأولى.. الإنتاج الأمريكي يسجل 11 مليون برميل يوميا
- "جولدمان ساكس": القلق يسود سوق النفط.. الحرب التجارية تهدد نمو الطلب
- أسعار النفط تنخفض وسط قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية
أضف تعليق