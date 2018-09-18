إنجاز 75 % من «مترو الرياض».. وترسية عقود ربط شبكات الاتصالات

قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، إن مشروع النقل العام في مدينة الرياض حقق إنجازات كبيرة منذ بداية تنفيذه حتى الآن.

وأوضح أمير الرياض خلال ترؤسه الاجتماع الـ 14للجنة العليا الذي عقد في مركز زوار النقل العام في مدينة الرياض، أمس الأول، أن "نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 75 في المائة، وهو ما يشير إلى أن المشروع يسير وفق الطريق الصحيح.

وبين، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على ترسية عدد من عقود المشروع التي ستأخذ طريقها للتنفيذ قريبا.

وأشار إلى وصول عربات مشروع الحافلات إلى مدينة الرياض، والاطلاع على نموذج من محطات المشروع، وما يتوافر من خدمات حديثة ستكون في خدمة سكان مدينة الرياض خلال العام المقبل.

من جانبه، أوضح المهندس طارق الفارس الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض، أن الاجتماع وافق على ترسية عقود مشروع تقديم خدمات تشغيل وصيانة وربط شبكات الاتصالات في مشروع حافلات الرياض لمدة 10 سنوات،على كل من " شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لتقديم خدمات تشغيل وصيانة وربط شبكات الاتصالات في المشروع، وشركة الاتصالات السعودية (STC) لتقديم خدمات تشغيل وصيانة وربط شبكات الاتصالات لمشروع الإشارات المرورية الذكية ضمن مشروع الحافلات.

وأضاف، كما اطلع الاجتماع على نتائج مزايدة تخصيص حقوق التسمية لعدد من محطات مشروع قطار الرياض التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، مبينا أن نتائجها ستعلن قريبا.

وذلك علاوة على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع قطار الرياض، حيث تتواصل حاليا أعمال تنفيذ المشروع في 250 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار في مختلف أرجاء المدينة، حيث تتوزع هذه الأعمال بين كافة عناصر المشروع من أعمال إنشائية في المحطات الرئيسية والفرعية البالغ عددها 85 محطة، ومراكز المبيت والصيانة البالغ عددها سبعة مراكز.

وبين، أن إنجاز أعمال الأنفاق العميقة اكتمل بنسبة 100 في المائة وأعمال الجسور بنسبة 100 في المائة، وأعمال المسارات السطحية بنسبة 93 في المائة، وانطلقت أعمال التحسين العمراني في محيط عدد من المسارات.