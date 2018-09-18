الذهب يصعد.. مساع لقطف مكاسب سريعة مع تصاعد التوترات التجارية

ارتفع الذهب أمس، مع سعي المستثمرين لجني المكاسب السريعة مستغلين تحرك المعدن داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة وسط تصاعد التوترات التجارية الصينية الأمريكية واحتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا.

وكان السعر الفوري مرتفعا 0.2 في المائة إلى 1195.83 دولار للأوقية (الأونصة)، في الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 0.6 في المائة يوم الجمعة الماضي عندما تكبد خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1199.80 دولار.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونج كونج "إنها مشتريات النطاق الضيق مع ترقب الناس لتحركات الدولار وتطورات نزاع الرسوم الجمركية الأمريكي الصيني".

وأضاف أن السوق ظلت داخل نطاق 25 دولارا للأسابيع القليلة الماضية وقد لا تبارحه إلى أن تتخذ الأسواق اتجاها واضحا بشأن زيادات الفائدة هذا العام خلال اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في أيلول (سبتبمر).

وارتفعت الفضة 0.3 في المائة في المعاملات الفورية إلى 14.08 دولار.

وزاد البلاتين 0.3 في المائة مسجلا 793.90 دولار في حين صعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 978.50 دولار للأوقية.

إلى ذلك، حافظ الدولار على مكاسبه أمس، حيث قادت توترات الحرب التجارية مؤشر العملة الأمريكية إلى الارتفاع نحو 0.5 في المائة يوم الجمعة الماضي إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 آب (أغسطس). وجرى تداول مؤشر العملة الأمريكية عند هذا المستوى تقريبا أمس.

وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة الماضي. وتراجع الجنيه الاسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.