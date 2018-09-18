«أرامكو» تعتزم إنفاق نصف تريليون ريـال على أنشطة الحفر خلال 10 سنوات





قال الدكتور محمد القحطاني، النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتنقيب والإنتاج، إن الشركة ستنفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب أكاديمية الحفر السعودية "صدى" في محافظة بقيق، أمس، التي ضمت 132 طالبا، يمثلون 34 شركة للحفر والخدمات، وذلك استجابة إلى الحاجة المتزايدة إلى الآلاف من الفنيين الذين يمتلكون مهارات التنقيب، والحفر، وصيانة آبار النفط والغاز.

وأوضح القحطاني في بيان، أن "الأكاديمية ستلعب دورا مهما في تلبية الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة والمدربة للانخراط بالعمل في مجال الحفر، وستسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة".

من جانبه، نوه المهندس أمين الناصر، رئيس "أرامكو السعودية" كبير الإداريين التنفيذيين، بالأهمية الحيوية التي يحتلها مجال الحفر في صناعة الزيت والغاز بشكل عام وفي منطقة الخليج و"أرامكو السعودية" بشكل خاص، مشيرا إلى أنه قطاع متميز، حيث تحفر الشركة سنويا آلاف الكيلومترات في باطن الأرض عبر المئات من آبار الزيت والغاز البرية والبحرية.

وأضاف أن زيادة المحتوى المحلي في مجال أعمال الحفر والخدمات المرتبطة بها، وتوليد فرص وظيفية كريمة مع برامج تأهيل وتدريب للشباب السعودي بمستويات عالمية، يعد من الأهداف المهمة جدا.

ونوه المهندس الناصر بالفكرة التي تقوم عليها الأكاديمية قائلا، "هي مبادرة غير مسبوقة في مجال الحفر على مستوى العالم. فعدد الشركاء المؤسسين كبير، وهم يعملون في مجال تنافسي وينتسبون إلى عدة دول وخلفيات، وقد حرصت أرامكو السعودية ضمن شراكتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على زيادة الفرص في هذا القطاع من خلال إطار للتعاون بين هذه الشركات بشكل يعود بالمنفعة على المنطقة، والوطن والشركاء كافة، التي ستستفيد من وجود الموارد البشرية الوطنية المؤهلة".

وذكر أن "أرامكو السعودية لديها منذ سنوات برنامجها لتخريج فنيي الحفر من موظفيها، ولكن أكاديمية صدى تنمي كفاءات تخدم في عشرات الشركات في القطاع الخاص وبمعايير عالية. فما نراه اليوم هو بالفعل ثمرة التكاتف والمسؤولية بين أطراف الصناعة، وهو بداية ملهمة لفرص مماثلة في مجالات أخرى مرتبطة ببرنامج "اكتفاء" لزيادة المحتوى المحلي وصناعة الإنسان، تماشيا مع أهداف الشركة وتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة".