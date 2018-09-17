مستشار ترمب الاقتصادي: أمريكا تريد محادثات تجارية جادة مع الصين

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على اتفاق تجاري مع الصين وقتما كانت بكين مستعدة لإجراء محادثات جادة من شأنها تقليص الرسوم الجمركية وإزالة حواجز تجارية غير الرسوم.

وقال كودلو في نادي نيويورك الاقتصادي "مستعدون للتفاوض والتباحث مع الصين في أي وقت يكونون فيه على استعداد لإجراء مفاوضات جادة وحقيقية بخصوص التجارة الحرة لتقليص الرسوم والحواجز الأخرى غير الرسوم وفتح الأسواق والسماح لأكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، اقتصادنا، بتصدير المزيد من السلع والخدمات إلى الصين".