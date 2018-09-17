أسهم أوروبا تعوض خسائرها المبكرة وسط مخاوف من رسوم أمريكية

تعافت الأسهم الأوروبية من الأداء الضعيف الذي سجلته في بداية التعاملات اليوم الاثنين لتغلق على ارتفاع في ختام جلسة متقلبة، وسط تقارير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينوي فرض رسوم جديدة نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وعوض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات السيارات وشركات التصدير الكبرى بنسبة 0.2 بالمئة.