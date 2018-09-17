تلاعب في فواتير استيراد جمركية بواقع 1.3 مليار ريال خلال النصف الأول

بلغ عدد قضايا التهرب الجمركي منذ بداية يناير من العام الجاري حتى منتصف سبتمبر الجاري نحو 40710 آلاف قضية، في حين وصلت قيمة الفواتير الجمركية المتلاعب فيها لمصلحة المستوردين وتم اكتشافها بعد التدقيق إلى أكثر من 1.3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك -اطلعت "الاقتصادية" عليها-، فإن قيمة المبالغ المالية المصرح بها من قبل الشركات لبضائعهم المستوردة بلغت 2.2 مليار ريال، وبعد التدقيق والفسح اتضح أن القيمة الفعلية لهذه البضائع تقدر بأكثر من 3.5 مليار ريال، الأمر الذي أسهم في اكتشاف فروقات مالية تجاوزت 1.3 مليار.

وفيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، أشارت بيانات هيئة الجمارك إلى أن قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 9.5 مليار ريال .

وبلغ عدد قضايا التهرب الجمركي خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 7492 قضية، في حين وصلت قيمة الفواتير الجمركية المتلاعب فيها لمصلحة المستوردين وتم اكتشافها بعد التدقيق والفسح إلى أكثر من 673 مليون ريال برسوم تجاوزت 111 مليون ريال، وفقا لما ذكرته الهيئة لـ "الاقتصادية" في وقت سابق.

ووفقا للجمارك، فإن قيمة المبالغ المالية المصرح بها من قبل الشركات لبضائعهم المستوردة بلغت خلال الربع الأول 928 مليون ريال، وبعد التدقيق والفسح اتضح أن القيمة الفعلية لهذه البضائع تقدر بأكثر من 1.6 مليار ريال، الأمر الذي أسهم في اكتشاف فروقات مالية تجاوزت 673 مليون رلأو، في حين بلغت رسوم هذه البضائع نحو 111 مليون ريال، ما يعد تهربا جمركيا.

وفيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها خلال الربع الأول من العام الجاري 4.7 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الغرامات والجزاءات المالية أكثر من 20 مليون ريال، فرضت على الجهات المخالفة لأنظمة الجمارك.