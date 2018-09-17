ولي العهد يلتقي الرئيس الإريتري

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، واستعراض المستجدات الإقليمية.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الإريتري.