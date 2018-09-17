أبوظبي تطرح أكثر من 25 بالمئة من اسهم شركة "سيبسا" الاسبانية للاكتتاب

أعلنت شركة سيبسا الاسبانية المملوكة من شركة مبادلة للاستثمار الإثنين أن أبوظبي تعتزم طرح 25 بالمئة على الاقل من أسهم سيبسا في أسواق المال في إسبانيا بنهاية 2018، في أكبر اكتتاب من نوعه منذ عقد في بورصة مدريد.

ولم تكشف سيبسا عن قيمة الطرح لكن مصادر في أسواق الأسهم قالت إن عملية الاكتتاب جعلت تقدير قيمة الشركة بحوالى عشرة مليارات يورو (11,6 مليار دولار).

وذكرت صحيفة اكسبانشون الاسبانية المختصة بالأعمال أن الاكتتاب سيكون الاكبر في اسبانيا في عقد من الزمن.

وسيبسا مملوكة بالكامل منذ 2010 من شركة مبادلة للاستثمار وتتضمن محفظتها اسهما خاصة في شركة كارلايل وشركة "اتصالات نيجيريا" وشركة الامارات للغاز الطبيعي المسال.

وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة إن "سيبسا تعد بالنسبة لمبادلة استثماراً استراتيجياً في قطاع الطاقة بالإضافة إلى كونها إحدى أهم الشركات الصناعية الوطنية الرائدة في إسبانيا"، بحسب وكالة انباء الإمارات.

وأكد في بيان "الالتزام بشكل تام بإنجاز عملية الطرح في أسواق المال الإسبانية باعتبارها المكان الأنسب طبيعياً واستراتيجياً لسيبسا الأمر الذي سيمكن الشركة من الوصول بشكل أوسع لأسواق رأس المال، وبالتالي دعم المرونة المالية".

في 2011 استحوذ صندوق ابوظبي للاستثمار على 48,8 بالمئة هي كامل اسهم سيبسا المتبقية من توتال الفرنسية ب3,7 مليار يورو. والعام الماضي تم دمج صندوق ابوظبي للاستثمار مع مبادلة.

وتتركز غالبية احتياطي النفط الخام لدولة الامارات في ابوظبي.

وأعلنت سيبسا تسجيل أرباح صافية بحسب "المعايير الدولية للحسابات المالية" بلغت 441 مليون يورو في النصف الأول من 2018 أي بزيادة بنسبة 7 بالمئة عن السنة الماضية.

وتعمل الشركة بشكل رئيسي في تكرير وتوزيع النفط في اسبانيا، لكنها تنشط أيضا في عمليات التنقيب عن الغاز وانتاجه في أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية.