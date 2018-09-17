قطاع توزيع المياه ينجز 62 مشروعاً مائياً وبيئياً بالمملكة بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار ريال

أعلن قطاع توزيع المياه الانتهاء من 62 مشروعاً مائياً وبيئياً منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس 2018م في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار ريال، وذلك وفق خططه المبنية على برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بناء على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأوضح القطاع أن المشاريع التي تم الانتهاء منها فيما يتعلق بالجانب المائي بلغ عددها 42 مشروعاً مائياً بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال، حيث تضمنت إنشاء وتشييد 7 خزانات مياه استراتيجية طاقتها الاستيعابية 1.44 مليون م3، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 39.168 توصيلة مياه منزلية، وإنشاء وتشييد محطات تنقية مياه سعتها الإنتاجية تبلغ 55 ألف م3 يومياً، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطوط شبكات مياه في مختلف مناطق المملكة تجاوزت أطوالها أكثر من 1.539 كليو متر طولي، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 7 مشاريع للاستفادة من مياه الآبار والسدود، مبيناً أن المشاريع تخص القطاع المائي سيستفيد منها 391.680 مستفيداً في مختلف مناطق المملكة.

وبيّن أن المشاريع التي تخص خدمات الصرف الصحي التي تم تنفيذها منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر أغسطس 2018م بلغ عددها 20 مشروعاً بيئياً تكلفتها أكثر من 605 ملايين ريال، حيث تضمنت محطات معالجة بيئية بطاقة إنتاجية بلغت 204 ألف م3 يومياً، كذلك الانتهاء من تنفيذ 31.605 توصيلة منزلية للصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، والانتهاء من تنفيذ شبكات بأطول 1.031 كليو متر طولي، مؤكداً أن هذه المشاريع البيئية ستخدم أكثر من 316 ألف مستفيداً من الخدمات البيئية في مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى أن المشاريع التي تم الانتهاء منها تهدف إلى إيصال مياه الشرب إلى العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال زيادة سعة الخزن الاستراتيجي في المدن، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي لمواكبة النمو العمراني، مبيناً أن هذه المشاريع تضمنت مد خطوط وشبكات رئيسية وفرعية لخدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ توصيلات منزلية للمياه والصرف الصحي، وتنفيذ خزانات استراتيجية، وتعزيز مصادر مياه آبار وسدود، وتنفيذ محطات ومضخات ومحطات تعبئة، وتشييّد محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد القطاع, أن استراتيجية مشاريعه تسعى إلى تطويره ليتماشى مع أفضل المعايير الدولية؛ وذلك من خلال مخطط وطني شامل للمياه والصرف الصحي يقدم الخطط والحلول والمشاريع المطلوبة، التي تستهدف توصيل جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي المحلية خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.

وأفاد قطاع توزيع المياه, أن المشاريع المنجزة سيكون لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، كما ستحقق رؤية القيادة الرشيدة لوصول شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى جميع السكان من مواطنين ومقيمين، فضلاً عن رفع كفاءة ضخ المياه باستمرار على مدار الساعة، وتقليص حجم الفاقد من شبكات المياه للوصول إلى النسبة المستهدفة، إضافة إلى النهوض بقطاع المياه إلى أفضل المستويات العالمية.