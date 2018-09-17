وقعت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 30 مليون ريال يمتد لمدة عام بغرض تمويل رأس المال العامل للشركة وشركتها التابعة.
- "فيبكو" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية إسلامية مع بنك البلاد بقيمة 30 مليون ريال
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- "فيبكو" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية إسلامية مع بنك البلاد بقيمة 30 مليون ريال
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