20 منشأة أجنبية تدرس مبادرات وبرامج "العمل" لدعم التوطين

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالرياض، مستثمري وممثلي 20 منشأة أجنبية في المملكة، بحضور معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين الدكتور إبراهيم السويل.

ورحب المهندس الراجحي في بداية اللقاء، بالمستثمرين وممثلي المنشآت، مؤكداً ضرورة تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاعات الأعمال، سعياً لتحفيز نمو القطاع الخاص للتوسع في التوطين، وتمكين المواطنين والمواطنات في مناطق المملكة كافة من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

وأكد معاليه أن المنظومة ستقدم الدعم للقطاع الخاص، من منطلق الشراكة والتعاون، بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، ويزيد المستوى المهاري للموارد البشرية الوطنية بما يتلاءم مع احتياجات السوق.

من جهته، قدم وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني في اللقاء، عرضًا مفصلا حول مبادرات الوزارة الهادفة إلى دعم قطاعات الأعمال لرفع معدلات التوطين، كما استعرض حزم المبادرات وخطة الاطلاق المقررة لها.