التضخم بمنطقة اليورو 2% في أغسطس

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الاثنين إن التضخم السنوي في منطقة اليورو تباطأ قليلا إلى اثنين بالمئة في أغسطس آب مؤكدا تقديراته السابقة. وأكد يوروستات أن التضخم المستثنى منه مكون الطاقة المتقلب وأسعار الغذاء غير المصنع، والذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب في قراراته بشأن السياسة النقدية، بلغ 1.2 بالمئة على أساس سنوي. ومقارنة مع الشهر السابق، بلغ التضخم الأساسي 0.2 بالمئة، وفقا لما ذكره يوروستات، بينما بلغ الرقم المستثنى منه الغذاء والطاقة 0.1 بالمئة. وتؤكد البيانات توقعات السوق بأن يتباطأ التضخم الأساسي من 2.1 بالمئة في يوليو تموز وتتماشى مع تقديرات يوروستات السابقة التي نُشرت في 31 أغسطس آب. وبلغ التضخم المستثنى منه الطاقة والغذاء والخمور والتبغ، والذي يراقبه كثير من خبراء الاقتصاد، واحدا بالمئة على أساس سنوي و0.2 بالمئة عن الشهر السابق. وارتفعت أسعار الطاقة 9.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 9.5 بالمئة في يوليو تموز.