بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 2.55 نقطة ليبلغ مستوى5132.3 نقطة بنسبة انخفاض0.05 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر93.7 مليون سهم تمت من خلال 4463 صفقة نقدية بقيمة21.9 مليون دينار كويتي (نحو 72.27 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.6 نقطة ليصل إلى مستوى4744.08 نقطة وبنسبة انخفاض 0.01 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت55.6 مليون سهم تمت عبر 1963 صفقة نقدية بقيمة 4.2 مليون دينار (نحو13.86 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول1.4 نقطة ليصل إلى مستوى5345.9 نقطة وبنسبة انخفاض 0.03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت38.2 مليون سهم تمت عبر 2500 صفقة بقيمة17.7 مليون دينار (نحو58.41 مليون دولار).