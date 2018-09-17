قفزة في صادرات السعودية غير النفطية للصين والهند .. ارتفعت 23 % خلال 6 أشهر

قفزت صادرات السعودية غير النفطية لكل من الصين والهند بنحو 23 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية للدولتين نحو 20.20 مليار ريال، بزيادة 3.79 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.41 مليار ريال للفترة المماثلة من 2017.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن كلا من الصين والهند استحوذتا على 18.11 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما كانت تشكل نحو 18 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين نحو 14.25 مليار ريال، فيما بلغ نصيب الهند نحو 5.94 مليار ريال.

ويعود ارتفاع الصادرات غير النفطية للدولتين إلى النمو الكبير للصادرات إلى الصين، التي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 36 في المائة، حيث زادت 3.76 مليار ريال، في حين ارتفعت الصادرات المتجهة للهند 30.3 مليون ريال.

وتتكون الصادرات السعودية غير النفطية من السلع المحلية أو الوطنية (جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية)، وكذلك صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير.

وبلغت صادرات السعودية غير النفطية للصين والهند خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 8.13 مليار ريال، منها 5.44 مليار ريال للصين و 2.69 مليار للهند.

وتأتي كل من الصين والهند في مقدمة أهم خمس دول تصدر لها السعودية منتجات غير نفطية، إضافة إلى كل من الإمارات وسنغافورة.

وبلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 111.54 مليار ريال، بحسب بيانات أولية. ووصلت الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من 2018، إلى نحو 56.18 مليار ريال، مقابل 45.51 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما بلغت الصادرات للربع الثاني من العام الجاري نحو 55.36 مليار ريال، مقابل 45.35 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.



*وحدة التقارير الاقتصادية