ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة الجهود المبذولة لصون الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.