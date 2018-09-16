تراجع حاد في مؤشرات البورصة المصرية

سجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفاضًا حادًا وصلت نسبته 3.6% ليغلق عند 14755.63 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.23% ليغلق عند 733.61 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 4.38% ليغلق عند مستوى 1864.51.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو24.6 مليار جنيه مسجلاً 825 مليار جنيه.

وتأثرت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، بعدد من الأحداث منها قيام المركزي التركي برفع الفائدة من 15% إلى 24% دفعة واحدة مما أثر على جميع الأسواق الناشئة وتجدد قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري بالبورصة المحلية.