تغيير شكل بطاقات كفاءة الطاقة من " النجوم " إلى " المستويات "

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن على المصنعين والمستوردين الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت تغيير وتوحيد شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر 2018 على المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق في الأول من سبتمبر العام المقبل 2019 م. وأشارت الهيئة إلى أن البطاقات الجديدة أصبحت على شكل سبع مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل "المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات والمجمدات" وسخانات المياه. يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة" وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة". ونوّهت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، وتمهيداً لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع تلك الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر. وطالبت الهيئة المستهلكين باستخدام تطبيق (تأكد)، الذي يمكنهم من التأكد من صحة البطاقات، حيث يعمل من خلال استخدام خاصة المسح على رمز الاستجابة السريع (QR) لملصقات كفاءة الطاقة، ليتم التأكد من معلومات البطاقات بمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق. وفي حال عدم تطابق المعلومات يمكن للمستهلك استخدام خاصية الإبلاغ بالانتقال المباشر إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار "بلاغ تجاري".