"التعليم" تتيح 6 خطوات سريعة لتحميل الكتب المدرسية الرقمية

أتاحت وزارة التعليم جميع المقررات والكتب المدرسية الرقمية عبر موقع بوابة "عين" ien.edu.sa لتكون في متناول أبناءها الطلاب والطالبات، وذلك بـستة خطوات سريعة تبدأ بالدخول للبوابة، واختيار أيقونة تحميل الكتب، واختيار نوع التعليم "تعليم عام" والمرحلة الدراسية، والصف والفصل الدراسي، والمادة ومن ثم تحميل الكتاب على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

من جهة أخرى، تعمل وزارة التعليم عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم إلى تحول كبير في الكتب المدرسية وتفعيل الجانب الرقمي وجعل التقنية أكثر حضوراً في العملية التعليمية عبر منظومة مشروعات من بينها المحتوى الرقمي والمدرسة الافتراضية والمنصات التفاعلية ضمن استراتيجية تحقق الوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية.

وفي ذات السياق ستعلن وزارة التعليم الأسبوع الجاري عن خطواتها التطويرية للكتب المدرسية، ومعرضاً مصاحباً للاطلاع على التحول الذي يشهده الكتاب المدرسي التي شملت تغييراً في بنية المقرر وإدخال التقنية عبر الإفادة منها للوصول إلى المحتوى بطرق سهلة تمكن الطالب والطالبة من تحويل الأجهزة الذكية إلى أدوات للتعلم.

يذكر أن وزارة التعليم قد كشفت في وقت سابق عن توفير الباركود في الكتاب المدرسي من أجل تخفيف العبء الورقي, وكذلك تسهيل العملية التعليمية وجعل المقررات في متناول الطالب والطالبة في أي وقت، فضلاً عن توفير محتوى تفاعلي معزز عبر بوابة عين.