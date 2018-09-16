"الوديان" توقع عقداً بقيمة 1.1 مليار ريال مع "بنية"

أعلنت شركة الوديان العقارية السعودية (الوديان) وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للشركة العقارية السعودية (العقارية) عن توقيع عقد بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي مع الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة لكل من الشركة العقارية السعودية بنسبة (60%) ومجموعة محمد العلي السويلم بنسبة (40%) وذلك لتنفيذ كامل عناصر وأعمال البنية التحتية لمشروع الوديان على أرض مساحتها سبعة ملايين متر مربع والذي يقع في حي الملقا في الشمال الغربي من مدينة الرياض على طريق الملك خالد ( طريق صلبوخ) ويشمل العقد تنفيذ شبكة الطرق وشبكات خدمات الكهرباء والتبريد والإتصالات والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول ومياه الأمطار وتطوير الحدائق والأودية حيث يتضمن نطاق العمل إنشاء مجموعة طرق بطول 80 كيلومتر وأعمال كابلات شبكة الطاقة الكهربائية بطول 275 كيلومتر، وأعمال كابلات لشبكة الإتصالات بطول 250 كيلومتر ، وأعمال شبكة مياه الشرب بطول 100 كيلومتر بالإضافة إلى أعمال شبكة الري بطول 200 كيلومتر.

وقد انطلق مبكرا برنامج التنفيذ في موقع المشروع بداءً بالأعمال التحضيرية وأعمال تسوية الطرق وفقاً للمخطط الهيكلي العام المعتمد لكامل المشروع.

وقال عبد الرحمن المفضي، رئيس مجلس إدارة العقارية معلقاً، "إن هذا المشروع الذي يجري تطويره يعد مشروعاً ضخما ومتعدد الإستخدامات. ونحن على ثقة بقدرة شركة بنية بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع بأعلى معايير الجودة في أعمال الطرق وشبكات الكهرباء والمياه ومعالجتها وبقية عناصر المشروع بما يسهم بنجاحه" وأشار المفضي إلى أن هذه الشراكة يتوقع أن تسهم في توفير 2,000 فرصة وظيفية، سيستحوذ السعوديون على النسبة الأكبر منها ".