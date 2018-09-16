رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع صينية

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركيّة بنسبة 10% على واردات صينيّة بقيمة 200 مليار دولار، في خطوة قد يُعلن عنها في الأيّام المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركيّة السبت.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ ترامب "قرّر فرض رسوم جمركيّة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار"، مضيفةً أنّ إعلانًا في هذا الصدد قد يصدر "في غضون أيام قليلة".

كما تحدّثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن إعلان في هذا الإطار سيصدر في الأيام المقبلة.

وتحدّثت الصحيفتان نقلاً عن مصادر لم تكشفا هويتها، عن رسوم بنسبة 10%، وليس 25% كما كان قد ذُكر حتى الآن.

وكان ترامب فرض رسوما جمركية مشددة بنسبة 25% على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار مستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوتّرات بين الولايات المتحدة والصين قريبا.

وكانت واشنطن وبكين أبدتا الأسبوع الماضي استعدادهما لاستئناف الحوار، تجنّبًا لتصاعد الحرب التجارية التي بدأت تؤثّر سلبًا على الشركات الأميركية في الصين.