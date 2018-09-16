10 شروط للاستفادة من منتج «حل» لتمويل مشاريع التوطين

اشترط بنك التنمية الاجتماعية عشرة شروط لراغبي الاستفادة من المنتج التمويلي الجديد "حلّ" لإقراض المواطنين في الأنشطة الـ 12 المستهدفة بالتوطين، حيث تضمن أن يكون المشروع جديدا أو تحت التأسيس، وأن يسمح السجل الائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

ووفقاً لمعلومات اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن البنك اشترط على الراغبين في التمويل الذي يبدأ من 50 ألفا إلى مليون ريال، ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، إضافة إلى الإقرار بحق البنك في الحصول على سجله الائتماني من شركة سمة.

ويتعهد المستفيد للبنك بتوفير كافة المعلومات عن المشروع أثناء إنشائه وبعد تشغيله، وتزويد البنك بكافة البيانات المحاسبية والمالية وكشوفات الحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات التي يطلبها البنك عن المشروع، إضافة إلى التعهد بالتفرغ لإدارة المشروع المطلوب تمويله بعد توقيع عقد التمويل مع البنك.

ومنح البنك ثماني مزايا خاصة للمستفيدين تشمل السماح في السداد تصل إلى 18 شهرًا، وأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 72 شهرًا، وتأهيل ورعاية المشاريع، إلى جانب دورات تدريبية متخصصة لهم على أيدي مختصين، وورش عمل وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية مجاناً للمستفيدين.

إلى ذلك، صمم بنك التنمية الاجتماعية برنامج مسارات لدعم الشباب والفتيات الذين لديهم رغبة في ممارسة العمل الحر نحو الاستقلال الذاتي من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويتميز برنامج مسارات بشموليته جميع الأنشطة التجارية من دون تحديد نشاط معين، ما يعطي مجالا أكبر لأصحاب الأفكار في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

ويوفر البنك خدمة استعادة المبالغ الزائدة، وتتمثل في استعادة مبالغ وردت بالزيادة لمصلحة مقترضين، إذ يقوم البنك بإعادة المبالغ لهم عن طريق إدخال بياناتهم على الرابط الخاص بالمبالغ الزائدة في موقع البنك الرسمي دون الحاجة إلى مراجعة المقترض للبنك.

وفيما يتعلق بقرض الحصول على سيارة أجرة، فإن البنك يوفر مسار تمويل للحصول عليها بحد أقصى 80 ألف ريال؛ بهدف دعم السعوديين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل على سيارات الأجرة بأنواعها، بشرط أن يقوموا بمزاولة هذا النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص وفقًا للشروط الواردة في لائحة الأجرة والتعليمات التنفيذية المتممة والمكملة لها.

كما يمنح قروضا للخريجين؛ بهدف استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المُعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم مشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية.

وبخصوص القرض الإنتاجي "برنامج استدامة"، الذي يعد برنامجا تمويليا للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية في المملكة، ويهدف إلى تحفيزها ودفعها إلى الاستدامة المالية. أما القرض الإنتاجي "برنامج تمكين"، فيهدف البرنامج إلى تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات في التحول من العمل الرعوي إلى العمل التنموي، علاوة على برنامج التوطين الموجه "منتج الاتصالات" الذي يهدف إلى دعم الشباب الطموح الذي لديه الرغبة لممارسة العمل الحر من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة.

وذلك علاوة على برنامج "خطوة" الذي يهدف إلى تقديم قروض متناهية الصغر وقروض ناشئة دون فوائد للفئات المستهدفة لنشاط الصندوق الخيري الاجتماعي.