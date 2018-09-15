نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي إلى الولايات المتحدة المكسيكية، في زيارة رسمية لحضور الاحتفالات بالذكرى 208 لبداية حركة الاستقلال المكسيكية.
والتقى خلال الزيارة، وزير الدفاع الوطني بالمكسيك الفريق الأول الركن سلفادور سينفويغوس سيبيدا، ورئيس هيئة أركان الدفاع الوطني بالمكسيك الفريق الأول الركن اليخندرو سافيدرا هيدنناديسفي، وذلك بمقر وزارة الدفاع الوطني بالمكسيك.
نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات المكسيك بمناسبة الذكرى 208 لبداية حركة الاستقلال
نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي إلى الولايات المتحدة المكسيكية، في زيارة رسمية لحضور الاحتفالات بالذكرى 208 لبداية حركة الاستقلال المكسيكية.
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